В Калуге пропал 44-летний мужчина

06.10.2019 10:13 168

В Калуге разыскивают 44-летнего Вячеслава Пегашева.

Как сообщили в официальной группе добровольного поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина пропал 1 октября, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Последний раз его видели в районе микрорайона Силикатный.

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: коричневая кожаная куртка, темно-синие джинсы, черные ботинки, чёрная шапка с белой полоской.



Фото: добровольный поисковый «Лиза Алерт».