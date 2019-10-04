Квадроцикл опрокинулся в Обнинске

04.10.2019 18:55 231

В пятницу, 4 октября, в 16:40 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Обнинске. Квадроцикл «АGA» наехал на лежачий полицейский после чего опрокинулся в кювет. В результате происшествия есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте ЧП работали спасатели, инспекторы ДПС, бригада медиков скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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