«Киа» съехала в кювет и перевернулась под Тарусой

04.10.2019 18:30 251

В 11:30 в пятницу, 4 октября, спасателям поступило сообщение о ДТП в Тарусском районе. Автомобиль «Киа» съехал в кювет и перевернулся на 15 километре трассы «Таруса – Лопатино - Барятино-Роща». В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС, бригада медиков скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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