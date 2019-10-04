Калужанке грозит 3 года тюрьмы за ложное обвинение

04.10.2019 17:56 293

31-летняя калужанка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств.

Дама приняла предложение встретиться для интима за деньги.

Однако после того как все произошло мужчина отказался платить.

Тогда обманутая женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

В ходе проведения проверки стало известно, что сведения, сообщенные гражданкой, не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 4 октября.

Теперь даме грозит до 3 лет тюрьмы за ложный донос.

Фото: Pixabay.com