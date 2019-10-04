Чиновники обсудили цены на продукты

04.10.2019 15:14 138

Чиновники на очередной планерке обсудили цены на продукты, зафиксированные на прошедшей неделе, сообщила пресс-служба Правительства области в пятницу, 4 октября.

Было отмечено, что в федеральных магазинах подросли в цене рисовая крупа и сливочное масло – на 1,6% и 1,1% соответственно.

Подешевели макароны - на 1,8%, варено-копченая колбаса - на 3%, мясо кур - на 1,2%.

Апельсины подорожали на 5,9%, а цена на свежие огурцы снизилась на 4,2%.

Фото: Pixabay.com.