День ходьбы пройдет в Центральном парке Калуги

02.10.2019 18:40 165

5 октября, в субботу, в Калуге состоится физкультурное мероприятие в рамках Всероссийского дня ходьбы, сообщило министерство спорта Калужской области. Регистрировать участников будут у главного входа с 11:00. Начало мероприятия в 11:30. Место старта – главный вход Центрального парка культуры и отдыха. Место финиша – аллея с левой стороны от главного входа. Все участники после прохождения дистанции получат дипломы и сувениры. Фото: Министерство спорта Калужской области.



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