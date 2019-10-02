Два грузовика и легковушка столкнулись на Киевской трассе

Во вторник, 1 октября, в 20:38 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе.
Автомобили «МАН», «Скания» и «Киа» столкнулись на 115 километре Киевской трассы.
В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.
В ликвидации последствий аварии участвовало 12 человек – спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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