Калужские приставы вернулись со Всероссийской Вахты Памяти

01.10.2019 16:30 219

Поисковый отряд региональрного Управления федеральной службы судебных приставов вернулся в Калугу с Вахты Памяти-2019 «Крымфронт-Аджимушкай-Эльтиген», которая проходила в Керчи, сообщает пресс-служба ведомства.

Во главе с заместителем главного судебного пристава Калужской области Сергеем Прокофьевым поисковый отряд регионального ведомства, также как и их коллеги из 42 регионов нашей страны, проводил поисковые работы в районе крепости «Керчь», Аджимушкайских каменоломен, на месте проведения Керченско-Эльтигенской десантной операции, в поселке Жуковка и близ урочища «Маяк».

Всего в ходе раскопок в Керчи поисковиками обнаружены и подняты на поверхность останки 95 павших воинов, найдено большое количество образцов боеприпасов, автомобилей, предметов быта, а в одной из каменоломен были найдены остатки полевой кухни.

27 сентября на воинском кладбище Керчи перезахоронили останки советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Фото: pxhere.com.