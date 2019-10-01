Вечный огонь в Обнинске погасили на время ремонта

В рамках подготовки к празднованию 75-летию победы в Великой Отечественной войне в Обнинске началась реконструкция мемориала «Вечный огонь».
Как сообщили на планерке в администрации города, подрядчик уже вышел на объект и приступает к разборке основания.
На время проведения ремонтных работ возможны временные отключения пламени на «Вечном огне». Весь процесс реконструкции разбит на несколько этапов, и, если погодные условия будут не очень благоприятными, то подрядчик установит навес.
Работы должны вестись очень аккууратно, чтобы не повредить тюльпаны, высаженные волонтерами не атк давно.
Фото: Администрация Обнинска.
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