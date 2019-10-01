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Калужские дороги не понравились проверяющим

01.10.2019 09:37 4 1381
Калужские дороги не понравились проверяющим

Прокуратура Калуги совместно с госавтоинспекторами и представителями горуправы проверила нормативное содержание автодорог, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Проверяющие обнаружили нарушения: выбоины, отсутствие разметки, отклонение крышки люка от дорожного полотна.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой внесено представление городскому голове, а заместителю начальника управления городского хозяйства придется заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей в рамках административного дела.

Фото: pxhere.com.

 


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