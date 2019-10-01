Калужские дороги не понравились проверяющим

01.10.2019 09:37 1381

Прокуратура Калуги совместно с госавтоинспекторами и представителями горуправы проверила нормативное содержание автодорог, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Проверяющие обнаружили нарушения: выбоины, отсутствие разметки, отклонение крышки люка от дорожного полотна. По фактам выявленных нарушений прокуратурой внесено представление городскому голове, а заместителю начальника управления городского хозяйства придется заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей в рамках административного дела. Фото: pxhere.com.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 4 шт.