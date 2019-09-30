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Заболеваемость ОРВИ растет, но гриппа пока нет

30.09.2019 19:18 0 213
Заболеваемость ОРВИ растет, но гриппа пока нет

На 39 неделе в Калужской области продолжился сезонный подъем ОРВИ, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 30 сентября.

Общее количество больных относительно предыдущей недели увеличилось на 1,3%.

Превышение базовых (сезонных) показателей  отмечено только у взрослых - на 15,8%.

Случаев гриппа не зарегистрировано.

В проведенных анализах заболевших ОРВИ в 5 образцах была обнаружена РНК парагриппа, в 1-ом - РНК вируса респираторно-синцитиальной инфекции, а в 2-х  - прочих вирусов ОРВИ.

Ведомство напоминает, что в Калужской области продолжается прививочная кампания против гриппа.

По данным Минздрава вакцина в наличии ещё имеется.

Фото: Pixabay.com


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