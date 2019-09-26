«Киа Рио» и «Шевроле Нива» столкнулись на улице Ленина в Калуге

В четверг, 26 сентября, в 11:13 спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге.
На улице Ленина столкнулись «Киа Рио» и «Шевроле Нива».
В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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