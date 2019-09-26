Мигрант отоварился по чужой кредитке

26.09.2019 12:08 256

В отделение полиции обратился житель Калуги с заявлением о хищении 4 600 рублей с его счета.

Выяснилось, что потерпевший забыл свою банковскую карту в банкомате, где ее нашел и забрал 49-летний гражданин ближнего зарубежья.

Мужчина накупил по чужой кредитке продуктов, сигарет и заправил свою машину.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 26 сентября.

Правонарушителю грозит до 3 лет тюрьмы за мошенничество.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.