Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 26 сентября
$ 64.19 0.48
70.59 0.57
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Калужанке грозит штраф за саботирование проверки

26.09.2019 09:08 0 344
Калужанке грозит штраф за саботирование проверки

На основании поступившего обращения, сотрудники комитета ветеринарии организовали выездную проверку подсобного хозяйства калужанки, разводящей сельскохозяйственных птиц.

Даму заранее предупредили о визите, однако в назначенное время она не явилась.

Специалист комитета ветеринарии оформил соответствующий акт, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 25 сентября.

Теперь гражданке грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля.

Фото: Pixabay.com


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

В калужских амбарах искали жуков-вредителей 26.09.2019 10:19

Собственника 278 гектар заросших полей оштрафовали на 30 тысяч 26.09.2019 08:38

Областной прокурор проконсультировал жителей Дзержинского района 26.09.2019 08:26

Некоторые дома на Кубяке и в Подзавалье останутся без электричества 26.09.2019 07:19

Судебные приставы провели День единого приема 26.09.2019 07:02

Электрогазосварщики сразятся на конкурсе профмастерства 25.09.2019 17:15

«Улыбка» стала лучшей на Всероссийском фотофестивале 25.09.2019 15:30

Пешеходам напомнят правила дорожного движения 25.09.2019 15:21

Калужане останутся без газа 25.09.2019 15:18

Карантин по бешенству введен еще в двух районах 25.09.2019 14:08

Народные новости
5404 35
Pushnoj
5764 8
nalya
2948 10
Grafinya

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

Кредитный портфель ВТБ в Тульской области увеличился на четверть

Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 17 млрд рублей

«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение

МегаФон открыл первую студенческую 5G-лабораторию

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Будет очень жаль, если здание бывшего рынка сравняют с землёй. Его нужно реконструировать.
582
Правильное решение! Давно пора было снести его.
357
Мне всё равно.
 153
Всего проголосовало: 1092
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Квартиры и апартаменты в Хорватии

Почему люди выбирают картонные коробки

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.