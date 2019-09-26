Калужанке грозит штраф за саботирование проверки

26.09.2019 09:08 344

На основании поступившего обращения, сотрудники комитета ветеринарии организовали выездную проверку подсобного хозяйства калужанки, разводящей сельскохозяйственных птиц.

Даму заранее предупредили о визите, однако в назначенное время она не явилась.

Специалист комитета ветеринарии оформил соответствующий акт, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 25 сентября.

Теперь гражданке грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля.

Фото: Pixabay.com