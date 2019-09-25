Житель Обнинска чудом уберег свои деньги

25.09.2019 13:49 54

Житель Обнинска обратился в полицию после звонка от неизвестного мужчины, который представился работником банка.

Собеседник сообщил, что мужчина подвергся попытке несанкционированного снятия денежных средств и в целях сохранения накоплений необходимо перевести их на резервный счет, сообщает пресс-служба областного МВД.

В ходе разговора незнакомец назвал заявителю номер его нового счета, на который доверчивый обнинец перевел 100 тысяч рублей. Как только лжесотруднику службы безопасности стало известно, что у мужчины имеется вторая кредитная карта, он сразу же сказал ему повторить перевод на новый счет. Прежде чем осуществить процедуру, потерпевший снял денежные средства и позвонил по номеру банка, клиентом которого он является. Действующие сотрудники банка опровергли информацию о проблемах с картой и пояснили, что подобные звонки осуществляют мошенники, посоветовав при этом обратиться в дежурную часть полиции. Благодаря бдительности мужчины денежные средства были сохранены.

Фото: pxhere.com.