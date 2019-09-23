Калужан протестируют на знание ПДД

23.09.2019 17:21 288

28 сентября в Калуге в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пройдет акция «Без ошибок на дороге».

Госавтоинспекция области даст возможность каждому, кто имеет водительские права или только планирует их получить, проверить свои знания по правилам дорожного движения.

Тестирование пройдет по адресу: улица Ст.Разина, д.22/48 в 13 часов. Поучаствовать в нем могут все желающие от 16 лет.

Фото: pxhere.com.