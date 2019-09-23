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Велосипедист попал под колеса авто в Людинове

23.09.2019 09:17 0 147
Велосипедист попал под колеса авто в Людинове

В Людинове на улице 20 лет Октября автомобиль «Шкода» сбил велосипедиста.

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, ДТП произошло 22 сентября в 10:39. Пострадавшему на месте оказывали помощь сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: pxhere.com.


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