Велосипедист попал под колеса авто в Людинове

23.09.2019 09:17 147

В Людинове на улице 20 лет Октября автомобиль «Шкода» сбил велосипедиста. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, ДТП произошло 22 сентября в 10:39. Пострадавшему на месте оказывали помощь сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и 3 машины. Фото: pxhere.com.



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