В Кирове сгорел нежилой дом, есть пострадавший

22.09.2019 11:12 48

Накануне вечером в Кирове на улице Первомайской загорелся нежилой дом. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, в пожаре есть пострадавший. Справиться с возгоранием смогли 6 пожарных и 2 машины. Разбираться в причинах будет инспектор пожарного надзора. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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