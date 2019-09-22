В Кирове сгорел нежилой дом, есть пострадавший

Накануне вечером в Кирове на улице Первомайской загорелся нежилой дом.
Как сообщает пресс-служба областного МЧС, в пожаре есть пострадавший.
Справиться с возгоранием смогли 6 пожарных и 2 машины. Разбираться в причинах будет инспектор пожарного надзора.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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