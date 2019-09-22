Обнинцы вышли на массовые субботники

22.09.2019 09:47 102

Жители наукограда вышли на субботники, которые стартовали в лесном массиве по улице Кутузова.

В рамках Всемирного дня чистоты участники не только очистили леса от большого количества мусора, но и узнали, как его разделять.

Стало чище в перелеске между микрорайонами 51 и 51а. Также субботник состоялся на зеленой территории рядом с Управлением соцзащиты: в перелеске между Курчатова и Ляшенко.

Также активисты навели порядок в пролеске Коробейников и на многих других территориях города.

Фото: Obninsk.Name.