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Обнинцы вышли на массовые субботники

22.09.2019 09:47 0 102
Обнинцы вышли на массовые субботники

Жители наукограда вышли на субботники, которые стартовали в лесном массиве по улице Кутузова.

В рамках Всемирного дня чистоты участники не только очистили леса от большого количества мусора, но и узнали, как его разделять.

Стало чище в перелеске между микрорайонами 51 и 51а. Также субботник состоялся на зеленой территории рядом с Управлением соцзащиты: в перелеске между Курчатова и Ляшенко.

Также активисты навели порядок в пролеске Коробейников и на многих других территориях города.

Фото: Obninsk.Name.


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