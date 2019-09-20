Пешеход оказался под колесами «Ниссана» в Медыни

20.09.2019 18:26 144

Около пяти часов вечера в пятницу, 20 сентября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Медыни. Автомобиль «Ниссан» сбил пешехода на улице Мира. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, инспекторы ДПС и бригада медиков скорой помощи. Фото: Архив пресс-службы ГУ МЧС по Калужской области.



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