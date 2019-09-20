32-летняя «целительница» пойдет под суд за мошенничество

20.09.2019 14:34 271

32-летняя жительница Малоярославецкого района была задержана полицейскими по подозрению в мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 20 сентября.

Злоумышленница похитила у одной из жительниц Калуги два золотых кольца, а у другой доверчивой калужанки – 12 тысяч рублей.

По версии следствия, женщина сообщала выбранной жертве, что на нее наведена порча и предлагала ее снять.

В ходе проведения обряда, «целительница» брала ценные вещи и деньги потерпевших, обещая, что взятое имущество вернется владелицам, и уходила с места преступления.

В отношении гражданки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Даме грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.