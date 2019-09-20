«Хендай» вылетел в кювет в Жуковском районе

20.09.2019 14:06 206

В пятницу, 20 сентября, в 11:06 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Жуковском районе. Автомобиль «Хендай» вылетел с дороги в кювет на повороте к деревне Чаусово. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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