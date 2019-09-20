Две легковушки столкнулись на Тарутинской

20.09.2019 06:55 195

«Опель» и «ВАЗ-2110» столкнулись на улице Тарутинской в Калуге, сообщила пресс-служба регионального МЧС 19 сентября.

В результате ДТП есть пострадавшие. Помощь им на месте оказывали сотрудники скорой помощи, госавтоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.