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«Обнинск» поделил очки в первом туре чемпионата России

20.09.2019 08:52 0 210
«Обнинск» поделил очки в первом туре чемпионата России

Накануне завершился второй матч стартового тура Высшей лиги «Б» по волейболу среди женских команд. Клуб «Обнинск» на своей площадке принимал самарскую команду «Искру-АМОНД», сообщила пресс-слудба волейбольного клуба.

После победы в первом поединке наша команда, к сожалению, не смогла развить успех. «Обнинск» вел в первом сете со счетом 24:22, но уступил в концовке 26:24. Этот удар клуб из наукограда не смог пережить, в итоге поражение со счетом 0:3 (24:26, 16:25, 22:25).

В итоге в первом туре «Обнинск» заработал три очка. Возглавляет турнирную таблицу клуб «Брянск». На его счету 4 очка. И сразу у восьми команд, в том числе и у «Обнинска», по три балла. Так что всех болельщиков ожидает очень интересный чемпионат.

Уже во втором туре клуб из Калужской области примет на своей площадке пензенский «Университет-Визит». 21 сентября матч в зале спортивной школе олимпийского резерва Александра Савина начнется в 18.00, а 22 числа – в полдень.

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».


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