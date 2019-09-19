В Ферзиковском районе в результате ДТП есть пострадавшие

19.09.2019 10:22 347

Два автомобиля: «Шевроле» и «ВАЗ 2114» столкнулись в Ферзиковском районе, сообщает пресс-служба областного МЧС.

ДТП произошло на 2 километре автодороги «Ферзиково-Дугна». В результате ааварии есть пострадавший. На месте работали спасатели, автоинспекторы и сотрудники скорой помощи: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.