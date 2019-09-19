Наркозависимый расплатился за дозу криптовалютой

19.09.2019 10:09 234

18-летний житель Медыни предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотиков,сообщает пресс-служба областного УМВД

Сначала молодлой человек приобрел через интернет наркотик, расплатившись за него криптовалютой. Запрещенный препарат был спрятан в тайнике в лесу.

Затем уже в Дзержинском районе купил гашиш у неизвестного наркоторговца.

За свою страсть к запрещенным препаратам парню придется ответить перед судом.

Фото: pxhere.com.