Росгвардия и ОМОН провели учения на еромолинском аэродроме

18.09.2019 19:09 238

На ермолинском аэродроме бойцы ОМОН провели занятия по беспарашютному десантированию с вертолётов Ми-8, сообщило издание «Боровские известия» в среду, 18 сентября.

В учениях приняли участие вертолеты воронежской эскадрильи Центрального округа Росгвардии.

В первой половине занятия спецназовцы покидали низколетящую боевую машину, а во второй – спускались с помощью спецсредств с зависшего на высоте 20 метров вертолета.

Фото: Боровские известия.