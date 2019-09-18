«Шкода» сбила пешехода на перекрестке в Калуге

18.09.2019 18:01 286

Около трех часов дня в среду, 18 сентября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге. Автомобиль «Шкода Йети» сбил пешехода на перекрестке улиц Степана Разина и Салтыкова-Щедрина, сообщила пресс-служба МЧС. Травмированному пешеходу была оказана медицинская помощь. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ДПС и бригада медиков скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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