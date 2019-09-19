Продавцу пришлось выплатить 50 тысяч за дефектный мобильник

Калужанин купил у индивидуального предпринимателя мобильный телефон, в котором через некоторое время выявились недостатки.
Гарантийный ремонт не помог справиться с проблемами.
В итоге покупатель обратился к продавцу с письменным заявлением о расторжении договора и просьбой вернуть деньги за некачественный товар.
Предприниматель проигнорировал обращение, тогда клиент обратился в суд.
Суд, с учетом заключения Роспотребнадзора, обязал предпринимателя выплатить более 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Управления в среду, 18 сентября.
Из них: 14 900 – возмещение стоимости телефона, 15 645 -неустойка, 3 000 – морального вреда, и . 16 772 – штраф.
Фото: Pixabay.com
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