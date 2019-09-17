На улице Полесской взялись за отделку яслей

Ясли на 120 мест совсем скоро появятся на улице Полесской в микрорайоне «Евроквартал».

Как сообщает пресс-служба горуправы, городской голова лично ознакомился с ходом строительных работ.

Уже вовсю идут внутренние работы: начата штукатурка стен, приступили к монтажу электропроводки, сделаны перегородки в группах. В течение ближайшей недели планируеся завершить остекленение коридорного витража.

Уже подготовлена площадка для уличных веранд и игрового уличного оборудования. о подрядчику рекомендовали ускориться, чтобы уложиться в сроки.

Фото: горуправа Калуги.