Калужан предупредили об усилении ветра

Региональное управление МЧС предупреждает калужан об усилении ветра: до конца этого дня, 17 сентября, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.
Спасатели дают советы, как дейстовать:
При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.
Если вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «01», с мобильного «101», «112».
Фото: pxhere.com.
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