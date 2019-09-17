Водитель «Рено Дастер» улетел в кювет и встретился с деревом

17.09.2019 12:44 215

Сегодня в Людиновском районе водитель автомобиля «Рено Дастер» не справился с управлением и съехал в кювет.

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, ДТП произошло на повороте на улицу Лесопарковую. В аварии есть пострадавший.

На месте работали медики скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.