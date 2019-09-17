В Бабынино попался подозреваемый в серийных кражах

17.09.2019 09:14 245

Полицейские Бабынино задержали 21-летнего жителя Юхновского района, который подозревается в серии краж.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, молодой человек сначала похитил товар на сумму 2800 рублей в одном из сетевых магазинов Бабынино. Через несколько дней он разбил стекло и проник уже в другой магазин и похитил аналогичную сумму и школьный портфель.

Почувствовав безнаказанность, уже в Воротынске он украл алкоголь с витрины продовольственного магазина в присутствии продавца.

Полицепйские проверили молодого человека на причастность к другим аналогичным преступлениям и подозревают фигуранта и в кражах в Козельском районе.

Расследование продолжается.

Фото: pxhere.com.