Подписка о невыезде сменилась арестом

17.09.2019 09:00 293

50-летний житель Малоярославецкого района стал фигурантом уголовного дела после кражи мусорного контейнера, сообщает пресс-служба областного УМВД 17 сентября.

На период следствия мужчине была вынесена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Но в назначенное время он не явился в зал судебного заседания. Оперативники нашли подозреваемого, который объяснил, что не собирался скрываться от полиции, а просто долго выпивал и забыл, куда и зачем должен прийти.

Чтобы не забыть впредь, мужчину отправили в изолятор временного содержания, где он будет находиться до суда.

Фото: pxhere.com.