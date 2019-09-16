Зубренок из Подмосковья приехал в калужский заповедник

16.09.2019 11:26 192

Двухлетняя девочка-зубренок приехала в Калужский заповедник из Подмосковья на прошлой неделе, сообщила пресс-служба нацпарка «Угра».

Животное поместили к группе сородичей, которые находятся в карантинном вольере в Березичском участковом лесничестве.

Сначала к молоденькой самке подошли самые крупные и старшие лесные быки. Они обнюхали ее и через некоторое время животные стали мирно пастись вместе.

Очередная партия зубров после карантина будет выпущена в природу в рамках проводимой зоологами работы по восстановлению их популяции.

Фото: пресс-служба нацпарка «Угра».