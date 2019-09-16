Грабитель купил на похищенные деньги машину

16.09.2019 10:22 251

В один из вечеров в Калуге грабитель вырвал из рук прохожей сумку, где были банковские карты, записка с пин-кодами и мобильник.

Злоумышленник обналичил более 95 тысяч с похищенных кредиток, а мобильник сдал в комиссионку.

Часть денег вор потратил, а на 30 тысяч купил подержанную легковушку отечественного производства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого и доставили в отделение, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 14 сентября.

Им оказался 21-летний местный житель.

В ближайшее время молодой человек предстанет перед судом по обвинению в грабеже и краже.

Фото: Pixabay.com