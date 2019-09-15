«Восьмерка» сбила пешехода на перекрестке в Калуге

15.09.2019 09:19 248

В субботу, 14 сентября, в 21:24 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге. Автомобиль «ВАЗ-2108» сбил пешехода на перекрестке улиц Платова и Грабцевское шоссе, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 8 человек – спасатели, патруль ДПС и бригада медиков скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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