«Целительница» сняла с пенсионерки порчу и два золотых кольца

14.09.2019 09:41 337

К 70-летней жительнице Обнинска подошла незнакомка и сообщила, что на пожилую женщину навели порчу и из-за этого она тяжело болеет.

«Целительница» предложила безвозмездно снять заговор и напуганная старушка согласилась.

Вдвоем они подошли к дому пенсионерки, взяли с собой святой воды, стакан, полотенце, нитки и ножницы.

После проведения обряда, злоумышленница взяла у потерпевшей два золотых кольца, обещая в скором времени вернуть, и скрылась.

Когда бабушка поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД в субботу, 14 сентября.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.