«Форд» и «Газель» столкнулись на Калужском шоссе

В пятницу, 13 сентября, в 13:40 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП на Калужском шоссе.
На 238 километре трассы столкнулись автомобили «Форд» и «Газель». После удара обе машины вылетели в кювет.
В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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