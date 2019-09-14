«Форд» и «Газель» столкнулись на Калужском шоссе

14.09.2019 09:24 259

В пятницу, 13 сентября, в 13:40 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП на Калужском шоссе. На 238 километре трассы столкнулись автомобили «Форд» и «Газель». После удара обе машины вылетели в кювет. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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