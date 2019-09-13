Судебные приставы искали должников на вокзале

13.09.2019 17:20 217

Судебные приставы региона вместе с сотрудниками линейного отдела МВД России на транспорте провели профилактическое мероприятие по выявлению должников на вокзале «Калуга-1».

В течение нескольких часов судебные приставы проконсультировали и проверили 40 человек, а также их родственников и друзей, раздали почти сто листовок с полезной информацией о способах оплаты долгов и последствиях их неуплаты, помогли установить приложение «ФССП» на мобильные устройства. За консультацией к сотрудникам Службы обращались не только жители нашего региона, но и граждане из Костромской области, республики Саха (Якутия), а также гражданин Таджикистана.

Двоим пассажирам вокзала, у которых были обнаружены долги, выписали повестки о явке в отдел к судебным приставам.