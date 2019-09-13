В следственном комитете пройдет личный прием

13.09.2019 15:16 133

В следственном управлении регионального следственного комитета пройдет личный прием по вопросам преступных действий в отношении несовершеннолетних или со стороны подростков.

Как сообщает пресс-служба областного СК, прием проведут исполняющий обязанности руководителя следственного управления Сергей Старов и Уполномоченный по правам ребенка в области Ольга Коробова с 10 до 12 часов.

Предварительная запись в следственном управлении проводится по телефону 8(4842)-277-801, при себе необходимо иметь паспорт.

Фото: pxhere.com.