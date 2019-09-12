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Водитель скрылся с места ДТП в Обнинске

12.09.2019 20:04 0 33
Водитель скрылся с места ДТП в Обнинске

Около 18:30 в четверг, 12 сентября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Курчатова в Обнинске.

Микроавтобус «Ситроен» столкнулся с автомобилем, который скрылся с места происшествия.

В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте работали 9 человек – спасатели, патруль ДПС и бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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