В Калуге обсудили работу «Отцовского патруля»

12.09.2019 19:45 64

В калужской школе № 45 провели круглый стол, посвященный реализации Всероссийского проекта «Отцовский патруль», сообщила пресс-служба МВД в четверг, 12 сентября.

На встрече обсудили работу Совета отцов и говорили о важности отцовского воспитания, а также о возрождении статуса педагога-мужчины.

В рамках проекта отцовским сообществом были устранены нарушения на детских площадках, организованы велопробег и занятия спортом.

В завершении собрания председатель Совета предложил установить Всероссийский День отца.

Фото: Pixabay.com