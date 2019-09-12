В Калуге обсудили работу «Отцовского патруля»

В калужской школе № 45 провели круглый стол, посвященный реализации Всероссийского проекта «Отцовский патруль», сообщила пресс-служба МВД в четверг, 12 сентября.
На встрече обсудили работу Совета отцов и говорили о важности отцовского воспитания, а также о возрождении статуса педагога-мужчины.
В рамках проекта отцовским сообществом были устранены нарушения на детских площадках, организованы велопробег и занятия спортом.
В завершении собрания председатель Совета предложил установить Всероссийский День отца.
Фото: Pixabay.com
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