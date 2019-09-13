Силовики и духовенство обсудят проблемы патриотического воспитания

13.09.2019 08:12 229

В сентябре отдел Калужской епархии по взаимодействию с силовыми структурами проведет круглый стол, в котором примут участие зам.губернатора области, представители минобразования, военный комиссар, духовенство, поисковики и ветераны. На встрече чиновники обсудят проблемы патриотического воспитания молодежи в Калужской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС в четверг, 12 сентября. Фото: Pixabay.com



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