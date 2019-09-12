Лисицу с бешенством обнаружили в Малоярославецком районе

12.09.2019 16:06 86

Лабораторное исследование подтвердило, что лиса, найденная в Малоярославецком районе, была больна бешенством, сообщила пресс-служба комитета ветеринарии в четверг, 12 сентября.

Больное животное обнаружили в СДТ «Мебельщик» в деревне Терентьево.

Владельцам домашних питомцев и руководителям ферм предписано не допускать их контактов с дикими животными.

В случаях укусов, а также при подозрении на заболевание немедленно сообщать об этом ветеринару.

Фото: Pixabay.com