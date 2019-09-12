«Мицубиси» сбил пешехода в Обнинске

12.09.2019 10:56 141

Около 10 утра в четверг, 12 сентября, на пульт спасателям пришло сообщение о ДТП в Обнинске. Автомобиль «Мицубиси» сбил пешехода на улице Победы. Какие травмы получил пострадавший, не указывается. На месте происшествия работали 9 человек и 3 спецмашины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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