Житель Спас-Деменска выращивал коноплю в огороде

12.09.2019 10:27 236

Полицейские обнаружили 21 куст конопли в огороде одного из жителей Спас-Деменска.

В доме правонарушителя стражи порядка нашли и изъяли более 2 килограммов марихуаны.

Растения и их части были направлены на экспертизу, которая установила, что они содержат наркотические средства, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 12 сентября.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по двум статьям - незаконное выращивание и незаконное хранение растений, содержащих наркотические вещества.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.