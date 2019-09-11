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Калужане начали голосовать за «Народного участкового»

11.09.2019 18:28 0 98
Калужане начали голосовать за «Народного участкового»

На официальном сайте регионального УМВД России стартовало онлайн-голосование, с помощью которого жители региона выберут победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Народного участкового».

В первом туре принимают участие участковые, несущие службу во всех городах, районах нашего края, соответствующие критериям, предъявляемым к участникам конкурса.

На сайте представлены персональные страницы участников с подробной информацией о вверенном им участке и достижениях. Жители региона до 19 сентября смогут выбрать участкового уполномоченного полиции своего района, который, по их мнению, достоин высокого звания «народный».

Победитель регионального этапа конкурса представит Калужскую область на Всероссийском этапе.

Фото: УМВД России по Калужской области.


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