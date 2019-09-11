В Обнинске готовятся к штабной тренировке: горожан просят сохранять спокойствие

11.09.2019 16:25 140

Обнинские спасатели готовятся к проведению штпабной тренировки по гражданской обороне, сообщает администрация города.

2 октября будут отработаны вопросы организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сегодня прошла тренировка по тушению пожара в микрорайоне «Заовражье». Также тренировки пройдут 13-го, 19-го и 25-го сентября. В ходе учений в городе могут включаться электросирены, в небе будет работать авиатехника. Обнинцев просят сохранять спокойствие.

Фото: pxhere.com.