Велосипедист угодил под колеса машины на Чичерина

11.09.2019 16:17 225

Сообщение о ДТП на улице Чичерина в Калуге поступило в 14 часов 9 минут, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Автомобиль «ЗАЗ Шанс» сбил велосипедиста. В результате ДТП есть пострадавший. На месте работали спасатели, автоинспекторы и сотрудники скорой помощи: всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.